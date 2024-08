La guardia medica trasloca a Vimercate

Concorezzo. A partire dal 5 agosto la postazione di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Concorezzo è stata trasferita presso la Casa di Continuità di Vimercate sita in Via Giuditta Brambilla 11

Tale iniziativa si inserisce in un più ampio programma di potenziamento del servizio in armonia con la strutturazione dei servizi territoriali previsti dal DM77, che prevede :

il progressivo trasferimento delle postazioni di CA nelle case di Comunità, con l’obiettivo di migliorare tale servizio territoriale ;

l’attivazione di una Centrale Unica di continuità Assistenziale già in programma da prossimo 10 settembre presso il poliambulatorio di Carate che , in collaborazione con il NEA 116117, assicurerà un modello di risposta adeguata rispetto alla domanda di cura non urgente dei cittadini.

I cittadini, prima di presentarsi negli ambulatori di continuità assistenziale, Zdovranno contattare il 116117, numero gratuito e attivo in Lombardia da lunedì a venerdì dalle 19.00 alle 08.00 sabato domenica e festivi h 24 , in modo che gli operatori possano indirizzarli al servizio più idoneo

Si precisa infine che tutte le informazioni sul servizio di continuità assistenziale sono al momento reperibili sul sito istituzionale di ATS BRIANZA al seguente link : https://www.ats-brianza.it/it/guardia-medica.html

Si precisa che il servizio di Ambulatorio Medico Temporaneo in sostituzione dei dott. Mari e Mandelli come del resto il Centro Prelievi restano in via Manzoni/De Giorgi