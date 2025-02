La nuova scuola di Concorezzo prende forma

Concorezzo. Un passo alla volta. Prima la palestra, poi le nuove aule. Hai i contorni del grande sogno che si sta avverando l’ossatura della nuova palestra che sta prendendo forma in via Ozanam, dove si gioca forse il più grande progetto dell’Amministrazione Capitanio. In questi giorni la ditta che si è aggiudicata l’appalto sta realizzando il primo lotto di un progetto futuristico e milionario.

L’intervento complessivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado avrà un costo stimato di circa 13,9 milioni di euro. Di questa somma, 1,2 milioni saranno finanziati dalla Regione Lombardia, mentre il restante importo, pari a 12,7 milioni, proviene dalle risorse del Comune di Concorezzo e da alcuni bandi ministeriali e PNRR.

L’intervento di realizzazione della nuova scuola si è reso necessario per dotare la città di una struttura moderna e per chiudere definitivamente i conti con la presenza di amianto, seppur coibentato e reso assolutamente inerme.

La nuova struttura scolastica ospiterà circa 500 studenti con 20 aule didattiche, spazi per il personale docente e ausiliario, uffici e laboratori.

La nuova palestra, oggi in costruzione, avrà accesso indipendente e sarà integrata da un campo sportivo polivalente, con attrezzature per basket e pallavolo.

Sono previsti, naturalmente, nuovi spazi verdi.

Il centro sportivo polifunzionale avrà un’importanza sovracomunale, grazie al parere favorevole del CONI, che consentirà di ospitare squadre di basket e pallavolo anche da altri comuni vicini.

A completamento del progetto è previsto uno spazio dedicato alla Protezione Civile.

Segui il canale Concorezzo su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8N16m9WtC0sT1X9V1S