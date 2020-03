Mab e Protezione civile: grande cuore contro il virus

Concorezzo. Quasi 3000 mascherine in un giorno. C'è anche in grande cuore di Concorezzo nella "maratona" per fabbricare un bene oggi necessario e introvabile: le mascherine protettive. I volontari della Protezione Civile Monza Soccorso in collaborazione con molti gruppi della Provincia di Monza e Brianza e il supporto della azienda Mab si sono poste l'obiettivo di fabbricare in modo artigianale ma certificato 7000 mascherine in questo weekend; 3000 oggi, il resto domani La Protezione civile ci ha messo le persone, la Mab di via Volta ha donato gli elastici: oggi e domani la gara contro il tempo per raggiungere l'obiettivo. Le mascherine saranno poi donate ad associazioni di volontariato ed enti no profit.

Alla gara di solidarietà ha partecipato anche una azienda veneta che ha donato alla Protezione Civile tremila metri di tessuto apposito per fabbricare mascherine, mentre 1200 metri di elastici sono stati invece donati dalla Mab.

Partecipano per ora alle operazioni di assemblaggio l’associazione Monza Soccorso Protezione Civile, il cui comandante Luca Villa è anche ideatore di questa iniziativa. Presenti anche la Protezione Civile Campo Volo di Cogliate, il Gruppo Comunale di Varedo, la Protezione civile di Lissone.