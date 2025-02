Malcantone, ipotesi di omicidio stradale

Concorezzo. Sarebbe indagato per omicidio stradale l’automobilista alla guida della Mini Cooper contro cui si è schiantato Wiliam Procopio, il 34enne di Brugherio morto lunedì sera nel drammatico incidente al Malcantone.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Procopio, sposato, padre di due figli, ex pallavolista del Vero Volley, intorno alle 18.50 stava viaggiando lungo la provinciale che collega Brugherio a Concorezzo in sella al suo scooter Suzuki Burgman 400. Giunto all’altezza del semaforo del Malcantone l’impatto devastante con la Mini condotta da un 50enne di Cologno Monzese che stava immettendosi sulla Provinciale dalla stradina vicinale di Rancate, una piccola via che collega via D’Azeglio di Concorezzo alla Sp3, lambendo Asfalti Brianza.

Non è chiaro se la vettura avesse occupato parte della carreggiata per svoltare in direzione di Brugherio dopo aver ottenuto la precedenza da un’altra vettura (al momento non ci sono testimoni nè filmati di telecamere di videosorveglianza), sta di fatto che l’impatto è stato devastante. Lo scooter si è ridotto a un ammasso di lamiere, mentre la parte anteriore della vettura è stata disintegrata e l’auto ha addirittura perso uno pneumatico. Le condizioni di Procopio, che aveva militato nel Vero Volley, nei Diavoli Rosa, nel Volley Garlasco e nello Scanzo Volley, erano apparse subito disperate. Nonostante la corsa in ospedale in codice rosso, il 34enne è morto poco dopo.

Su Facebook la moglie Larisa Rusu ha lasciato un messaggio straziante: «Con il cuore a pezzi, mi sento come se il mondo mi fosse caduto in testa. Ieri sera l’amore della mia vita, il padre dei miei figli, è morto in un incidente stradale. Come posso vivere senza di te adesso? Come possono vivere i nostri figli senza di te?»

I mezzi coinvolti nel sinistro sono ora sottoposti a sequestro. Il conducente dell’auto rischia una indagine per omicidio stradale. Da verificare la velocità con cui procedeva lo scooter in una zona che ha come limite i 70 chilometri orari. Sul caso, insieme al pm di turno, è al lavoro la Polizia locale di Concorezzo, coordinata dal comandante Roberto Adamo.

I funerali di Wiliam Procopio si terranno giovedì alle 14,30 nella parrocchia di San Bartolomeo. La salma è composta presso la casa funeraria di via Cremagnani, 44 a Vimercate. Uniti nello straziante dolore la moglie Larisa con i figli Alex e Andrea, la mamma Emanuela, le sorelle Lorely e Cindy.

Qui le immagini del drammatico incidente. In alto la foto di Wiliam Procopio tratta da Facebook.