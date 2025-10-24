Malcantone, quattro telecamere: centinaia di multe ogni giorno

Concorezzo. E’ uno degli incroci più trafficati della Brianza e la durata forse eccessivamente breve di alcune precedenze porta molti automobilisti a rischiare l’attraversamento col giallo anche quando ormai… la luce è rossa.

Un gesto che può costare davvero caro ora che l’incrocio del Malcantone, dove transitano migliaia di cittadini di Monza, Concorezzo, Cologno, Agrate, Brugherio, Cologno e di tutta la Brianza, è presidiato da ben 4 telecamere di videosorveglianza con sistema T-Red per fotografare eventuali infrazioni.

Sono oltre un centinaio al giorno le sanzioni comminate al crocevia fra la Sp3 di Imbersago e la Sp13 Monza–Melzo.

Le sanzioni sono comminate dalla Polizia provinciale che ha recentemente confermato i dati dei primi accertamenti. Il numero maggiore delle sanzioni viene comminato nelle ore serali e notturne.

La sanzione base è di 167 euro, alla quale si aggiungono sei punti di patente decurtati e una segnalazione per la sospensione. La sera è prevista una maggiorazione della multa del 30% .

Nello stesso incrocio è prevista la realizzazione in futuro di una rotatoria.