Metropolitana, il sindaco: "Noi fiduciosi e concreti"

Concorezzo. “Abbiamo accolto con soddisfazione la notizia dell’emendamento al Bilancio di Previsione di Regione Lombardia presentato dal vice Presidente della Commissione Trasporti Andrea Monti, per lo stanziamento di 900 mila euro per il 2022 per il finanziamento della seconda fase del progetto di fattibilità per lo studio della realizzazione della metrotranvia Cologno-Vimercate. Tutti gli enti coinvolti sono al lavoro per un unico importante obiettivo. Quello di realizzare l’opera nei tempi più rapidi possibili effettuando tutti quei passaggi amministrativi in grado di rendere la procedura coerente e certa – ha spiegato il Sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – E’ ovvio che avendo trovato la convergenza sulla soluzione tecnica da adottare ci aspettiamo una risposta concreta in termini di finanziamenti da parte di Regione Lombardia anche sul 2020 ed è per questo che terremo stretti contatti con l’assessore Terzi e il vicepresidente della Commissione Trasporti Andrea Monti per essere sicuri che con l’assestamento 2020 venga finanziato già dal prossimo anno il progetto preliminare. Sono sicuro che per un’infrastruttura fondamentale per tutta la Brianza Est l’attenzione di Regione Lombardia sarà poi confermata nei fatti già dal prossimo anno”.