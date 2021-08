Momenti di panico in piazza della pace

Concorezzo. Si è temuto il peggio questa mattina in piazza della Pace quando un uomo di 69 anni è caduto in prossimità dei gradini che conducono all'ufficio postale. Nella caduta il pensionato ha battuto violentemente la testa al suolo, perdendo molto sangue. In un primo momento, vista la gravità della situazione, sono state attivate le ambulanze della Croce rossa di Monza e l'automedica della Associazione dei volontari di pronto soccorso di Vimercate in codice rosso, il codice di massima gravità. Successivamente l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo e non sarebbe quindi in pericolo di vita.

