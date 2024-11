Monza, cena di Natale coi vichinghi

Concorezzo. “Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto hai inizio”, scandiva Jim Morrison. Certo, il momento del Monza non è calcisticamente dei migliori, ma è proprio per questo che, soprattutto adesso, bisogna far sentire affetto e calore ai colori biancorossi. Del resto, dopo 110 anni di attesa, il sogno della Serie A va vissuto in ogni istante col sorriso e con il cuore.

Uno dei momenti per fare “squadra” è sicuramente la cena di Natale organizzata dal club dei Vichinghi Biancorossi per il prossimo 5 dicembre, a partire dalle 20, presso l’agriturismo La Camilla a Concorezzo.

Il club, che porta nel nome le mitiche imprese del “vichingo” Christian Gytkjaer, avrà tra gli ospiti d’onore qualche calciatore della prima squadra e qualche dirigente. Lo scorso anno a brindare fu Gianluca Caprari e, in videomessaggio, intervenne anche il presidente Adriano Galliani.

Costo: 40 euro per i soci, 50 euro per i non soci.

Iscrizioni entro il 30 novembre effettuando un bonifico all’IBAN IT16-X0306909606100000400670 sul conto intestato ai Vichinghi Biancorossi, mettendo nella causale Cena Natale + Nome e cognome

Ulteriori info e chiarimenti: info@vichinghibiancorossi.org

Forza, Bagaj!