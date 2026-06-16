Monza, fuga dal posto di blocco finisce contro una cancellata: intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di tensione domenica sera in via Previati a Monza, dove poco dopo le 22 un’automobile con a bordo due giovani nordafricani si è schiantata contro la recinzione di una proprietà privata al termine di un inseguimento innescato dal rifiuto del conducente di sottoporsi a un controllo delle forze dell’ordine.

Il veicolo non si sarebbe fermato all’alt intimato dagli agenti, imboccando la via della fuga e perdendo poi il controllo. La corsa è terminata violentemente contro la cancellata di un istituto religioso abitato da suore missionarie alla periferia di Monza. Uno dei due ragazzi è fuggito a piedi, mentre l’altro è stato bloccato grazie all’aiuto di alcuni residenti.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con un’autopompa serbatoio proveniente da Monza e il carro fiamma dalla sede di Lissone. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante, scongiurando ulteriori pericoli.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il personale del servizio di emergenza urgenza AREU.