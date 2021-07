Nell'inferno della A1 anche imprenditore di Concorezzo

Concorezzo. Nell'inferno della A1, dove ieri la grandine ha distrutto un centinaio di auto, c'era anche un imprenditore di Concorezzo. G.B. era diretto in Romagna per lavoro quando, nella tratta tra Fidenza e Fiorenzuola è scoppiata una tempesta di grandine. Il traffico è andato in tilt, i parabrezza di auto, furgoni e camion sono andati letteralmente in frantumi, costringendo centinaia di automobilisti a fermarsi.

Per pochi minuti l'imprenditore concorezzese è riuscito a scampare alla fase più violenta della tempesta di ghiaccio, che ha testimoniato con queste foto.