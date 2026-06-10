Nubifragio, anche Concorezzo sott’acqua

Concorezzo. Anche la città, come mezza Lombardia, è finita sott’acqua sotto i colpi dell’improvviso e devastante nubifragio di oggi pomeriggio.

Come non accadeva da anni, il centro storico si è trasformato in un corsobd’acqua: nemmeno la vasca volano al confine con Monza ha potuto contenere la furia del meteo.

Sono stati decine gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dal personale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia.

Le chiamate al 115 e 112 hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza di alberi pericolanti o caduti su sede stradale, allagamenti stradali e privati, e la rimozione di detriti causati dalle forti raffiche di vento e dalle intense precipitazioni.

Per far fronte all’emergenza sono state impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, sia del personale permanente sia delle componenti volontarie del territorio provinciale e dalle province limitrofe.

Ufficio Comunicazione Emergenza

Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza