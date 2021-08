Nuove droghe, coinvolti due giovani di Concorezzo

Concorezzo. Le droghe "leggere" non esistono. A lanciare l'allarme, con una lunga intervista al giornalista de Il Giorno, Dario Crippa, è il vicequestore di Monza Francesco Garcea, 40 anni, arrivato in Brianza dopo aver diretto la Mobile a Verbania e Pavia. Ora è a capo della Squadra Mobile della Questura di Monza.

E' lui, con cognizione di causa, a raccontare come le cosiddette droghe leggere abbiamo ormai lasciato il campo all’hascisc potenziato, con un principio di Thc molto superiore: una droga dannosa e nociva che, ogni giorno, finisce in mano a giovani e giovanissimi, compresi moltissimi minorenni. "Se fino a qualche tempo fa il grado di purezza della droga oscillava attorno al 30 per cento, ora siamo all’80 - spiega nell'intervista - Percentuali da capogiro, che ovviamente fanno perdere la testa più rapidamente al consumatore, lo rendono dipendente più in fretta e, sul mercato, garantiscono a chi spacciato introiti eccezionali. Nel loro gergo, gli spacciatori la chiamano “Commercial”, “Dry” o “Extra Dry”, in base alla qualità e gradazione". Naturalmente è lievitato anche il prezzo: da 4.000 a 6000 euro al chilogrammo.

Tra aprile e maggio una clamorosa operazione antidroga aveva fatto scattare le manette ai polsi anche a un noto spacciatore magrebino noto come "Musta" e persino a un poliziotto, che da controllore si era trasformato in rivenditore. In uno dei blitz erano stati arrestati anche due giovani di Concorezzo, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 22 anni. Numeri da capogiro: sequestrati 15 chili di hascisc, 2 di marijuana e 30 grammi di cocaina, 6 scatoloni di biscotti, caramelle e sciroppo ad altissima concentrazione di thc, principio attivo della cannabis. Non solo. Erano state scoperte 4 serre con 10 piante di canapa già pronte. Nell'occasione vennero sequestrati anche 110.000 euro in contanti.

LE NUOVE MISURE ANTIDROGA

Il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione dei Comuni 65 milioni in un triennio per il contrasto allo spaccio e aumentare la sicurezza. In particolare, 15 milioni per combattere i pusher e altri 46,8 destinati ai sindaci che potranno investire in telecamere, assunzioni, riqualificazione dei quartieri. Sono scelte fortemente caldeggiate dal sottosegretario leghista Nicola Molteni.

LE NUOVE DROGHE

Sono 128 le nuove sostanze droghe rilevate nell'ultimo anno dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) affidato dal 2016 al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'ISS, di cui 38 segnalate su territorio europeo e 90 segnalate in Italia. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga istituita dall'ONU e celebrata lo scorso 26 giugno.

Le nuove sostanze - riporta l'Ansa - appartengono principalmente alla classe dei catinoni, degli oppioidi sintetici e dei cannabinoidi. A queste si aggiungono quelle "classiche": THC, CBD, eroina, morfina, cocaina, amfetamina, MDMA, LSD. Il report pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanita' rileva che Si è inoltre registrato un notevole incremento nei sequestri di Ketamina, un anestetico dissociativo. Nel primo semestre post lock down si è registrato un incremento del 200% nelle segnalazioni di NPS, rispetto al periodo precedente. Due sostanze sono state individuate per la prima volta su territorio europeo proprio in Italia, appartenenti alla classe degli oppioidi sintetici analoghi del fentanil e 1 nuova sostanza appartenente alla classe dei cannabinoidi sintetici.