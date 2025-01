Nuovo impianto fotovoltaico presso la sede di KSB Italia

KSB Italia S.p.A., azienda leader nel settore delle pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi, segna un nuovo traguardo nel percorso verso la sostenibilità ambientale: è stato ampliato e potenziato l’impianto fotovoltaico presso la sede di Concorezzo (MB).

L’impegno dell’azienda verso la riduzione delle emissioni di CO2 era già iniziato nel 2010 con l’installazione di un primo impianto fotovoltaico sopra il magazzino aziendale, che da allora ha contribuito a diminuire significativamente l’impronta ecologica dell’azienda. Oggi, grazie a questo ampliamento, KSB Italia S.p.A. rafforza ulteriormente la propria strategia green, in linea con i valori che da sempre guidano le sue attività.

I nuovi pannelli di produzione dell’energia entreranno in funzione a gennaio 2025. Il nuovo impianto, con una potenza di circa 200 kWh, si aggiunge al preesistente da 50 kWh, portando la capacità totale a circa 250 kWh. Questa significativa evoluzione riflette l’impegno dell’azienda nella riduzione dell’impatto ambientale. Finora, il vecchio impianto ha permesso di evitare l’emissione di 14 tonnellate di CO2 all’anno; con il nuovo impianto, le emissioni evitate saliranno a 50 tonnellate annue, contribuendo a un futuro più sostenibile e a una gestione più responsabile delle risorse energetiche.

Dal 2021, KSB Italia S.p.A. ha ottenuto la Certificazione Zero Emission, attestando la compensazione completa delle emissioni di gas serra generate dai consumi energetici aziendali. Questo importante riconoscimento è stato ulteriormente consolidato quest’anno con il raggiungimento del Carbon Neutral Certificate per la sede di Concorezzo (MB) e centri service di Assemini (CA), Paliano (FR), Scorzè (VE) e Statte (TA), secondo la norma UNI EN ISO 14064-1:2019.

Questi risultati testimoniano l’impegno dell’azienda verso l’ambiente, un impegno che non si limita agli impianti, ma si estende a progetti globali come la partecipazione al programma internazionale JARI/AMAPÁ per la protezione e il monitoraggio delle foreste amazzoniche in Brasile.

Dal 2010, il Gruppo KSB aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e si impegna a rispettare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Questo approccio è parte integrante della strategia aziendale e testimonia la volontà di KSB Italia di essere un punto di riferimento per una globalizzazione responsabile, socialmente ed ecologicamente sostenibile. Con questo nuovo traguardo, KSB Italia S.p.A. conferma che la sostenibilità non è solo una meta, ma un percorso continuo, fatto di azioni concrete e innovazioni che guardano al futuro del pianeta.

Oltre agli impianti fotovoltaici, KSB Italia S.p.A. ha sviluppato numerosi progetti per il territorio e l’ambiente. Dal 2009, un frutteto aziendale di 2.000 mq a Concorezzo (MB) è diventato simbolo del suo impegno ecologico, offrendo ai dipendenti frutti di stagione e contribuendo a creare un ambiente di lavoro sostenibile e piacevole. L’azienda pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, documentando i progressi raggiunti e pianificando nuovi obiettivi per il futuro. Inoltre quest’anno ha coinvolto i dipendenti in un corso dedicato alla sostenibilità applicata alla vita quotidiana, confermando che la salvaguardia del pianeta inizia dalle scelte di ogni giorno.

L’attenzione all’ambiente è parte integrante dell’innovazione tecnologica. Le pompe e i sistemi forniti dall’azienda sono stati impiegati in progetti di grande rilevanza ambientale, tra cui: la vasca di prima pioggia e l’impianto idrovoro di Via Torino a Mestre (VE), per la prevenzione degli allagamenti; l’impianto Palantone del Canale Emiliano Romagnolo (CER), cruciale per la gestione idrica del territorio; sistemi idrotermosanitari per la Fiera di Milano e depuratori della Metropolitana Milanese; progetti internazionali come le stazioni di pompaggio in Egitto e l’ammodernamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue a Hamilton, in Canada, per la salvaguardia del Lago Ontario.

“L’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico rappresenta per KSB Italia S.p.A. un momento di grande orgoglio e un ulteriore passo avanti nel nostro impegno verso la sostenibilità ambientale. Da sempre crediamo che innovazione e responsabilità debbano camminare insieme, e questo ampliamento è la dimostrazione concreta di come tecnologia e rispetto per l’ambiente possano coesistere per generare valore per l’azienda, i nostri dipendenti e la comunità. – questa la dichiarazione del Consigliere Delegato, Riccardo Vincenti, che ha aggiunto – La sostenibilità non è per noi un obiettivo finale, ma un percorso continuo, che ci sprona a investire in soluzioni sempre più efficaci per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività e contribuire alla salvaguardia del pianeta. Il potenziamento del nostro impianto fotovoltaico è solo una tappa di questo viaggio, e continueremo a lavorare con determinazione per costruire un futuro più green, insieme ai nostri partner e al nostro straordinario team.”