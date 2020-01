Nuovo Pgt: così cambierà Concorezzo

Concorezzo. Entra nel vivo la procedura che porterà all’adozione della variante del PGT del Comune di Concorezzo. Il 23 dicembre sono infatti stati messi a disposizione per la consultazione il Rapporto Ambientale di V.A.S. e la sintesi non tecnica relativa alla variante del piano di governo del territorio. I documenti sono a disposizione presso il Settore Urbanistica e Ambiente del Comune e online al sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

I termini per la presentazione delle osservazioni scadranno il 21/02/2020. Entro questa data chiunque potrà prendere visione dei documenti pubblicati e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi, in carta semplice presso l’Ufficio U.R.P. del Comune o tramite PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

A completamento di questa procedura di compatibilità ambientale si attiverà il processo di adozione della variante con la discussione in Consiglio Comunale e con la possibilità per i cittadini di prendere parte al procedimento con la presentazione delle osservazioni.

“Con la pubblicazione della documentazione e con l’apertura dei termini per la presentazione delle osservazioni entra nel vivo la procedura per l’adozione della variante del PGT- ha commentato l’assessore alla Tutela e Sviluppo del Territorio Silvia Pilati - Una variante che sarà legata al concetto di rigenerazione urbana nell’ottica precisa del recupero di quanto è già esistente e zero consumo di nuovo suolo”.