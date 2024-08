Terno d’Isola. Clamorosa svolta nel caso dell’omicidio di Sharon Verzeni. Ad uccidere la giovane bergamasca è stato Moussa Sangare, nato in Italia, di origini magrebine. E’ lui l’umo in bicicletta immortalato dalle telecamere di sicurezza e che, fino ad oggi, non aveva un volto. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”. È quanto riferito da Moussa Sangare dopo l’arresto di poche ore fa.