OnestÃ  contagiosa: trova e consegna portafogli pieno

Concorezzo. Un'altra bella storia da raccontare. Un altro caso di onestà contagiosa, un altro esempio che compiere un bel gesto vale molto di più del denaro. Oggi pomeriggio un cittadino concorezzese si è recato in Municipio per consegnare un portafogli trovato per strada: conteneva tra l'altro documenti, bancomat e carta di credito. L'uomo ha incontrato all'ingresso il sindaco Mauro Capitanio, spiegando quanto accaduto, e poi è stato indirizzato al Comando di Polizia locale. Gli agenti hanno poi provveduto a contattare il proprietario del portafogli e a restituirglielo. Un bel regalo di Pasqua.

Ormai non si contano più questo splendido e contagioso "dòmino" di belle azioni.



Ecco gli ultimi episodi, alcuni dei quali finiti anche in tv

Trova dei soldi nel bancomat, li fa riavere al proprietario

Trova 900 euro, li restituisce: erano di una pensionata

Anziano trova portafogli pieno: lo consegna alla Polizia

Perde il portafogli e lo ritrova: appello per ringraziare