Palazzina in fiamme in via Girotti

Concorezzo. Un rogo impressionante ha inghiottito questa mattina, mercoledì 15 gennaio, il tetto di una palazzina in via Girotti 51. Al lavoro decine di uomini dei Vigili del fuoco. Sul posto anche Carabinieri, Polizia locale e ambulanze.

L’impressionante colonna di fumo, una imponente e densa coltre grigia, è visibile a chilometri di distanza.

Nessun ferito viene segnalato. La situazione sarebbe comunque sotto controllo.

“In via precauzionale, si raccomanda ai cittadini che risiedono nella zona sud di Concorezzo, compresa tra via Pio X e via Lazzaretto, di tenere le finestre chiuse”, fa sapere l’Amministrazione comunale.

Foto e video Giacomo Mandelli e altri tratti da Facebook