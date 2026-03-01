Panico in via Adda: ecco i fatti

Concorezzo. Per lunghissimi e interminabili minuti ieri si è davvero temuto il peggio in via Adda. Intorno alle 17 di sabato davanti all’ingresso di una abitazione all’angolo di via Volta si sono precipitati un numero impressionante di mezzi di soccorso e Forze dell’ordine: un’autoscala dei Vigili del fuoco, due ambulanze della 118 dell’Avps e della Croce Rossa, un’automedica, due gazzelle dei carabinieri e un mezzo della Polizia locale. Intorno alle 17.20 sono arrivati anche il sindaco Mauro Capitanio e il comandante dei carabinieri, Fulvio Carotenuto. In strada, in trepidante attesa, decine di residenti e passanti preoccupati per quella mobilitazione mai vista. Ad assistere alla scena anche moltissimi cittadini affacciati alle finestre e usciti sui balconi delle palazzine di fronte. In un primo momento pochissime informazioni e tanta paura. Poi le voci di una possibile fuga di gas e di due persone intossicate per una fuga di gas. Dato il dispiegamento di soccorritori si è tenuto il peggio.

I fatti

Da quanto è emerso un’anziana e la sua badante avrebbero segnalato il sospetto di una fuga di gas, forse con l’ausilio di appositi rilevatori. Poi avrebbero anche allertato il figlio che non si trovava in casa. Infine le chiamate ai numeri di emergenza forse, facendo intendere che il pericolo fosse grave e concreto. Per fortuna alla fine tutto si è risolto senza conseguenze. Momentaneamente sarebbe stato interdetto l’uso del gas in cucina. Intorno alle 18 i mezzi di soccorso hanno lasciato via Adda.

Leggi anche

Una nuova strada per collegare Concorezzo e Agrate