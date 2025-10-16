Parental control: un tutor in Biblioteca per aiutare i genitori a installare i software di controllo digitale

Continua l’impegno di Concorezzo per la sicurezza digitale dei bambini e dei ragazzi. Sabato 25 ottobre, presso la biblioteca comunale, sarà attivo un servizio gratuito dedicato ai genitori per l’installazione dei parental control su smartphone, tablet e altri dispositivi.

L’evento “Parental control, sicuri insieme” è organizzato in collaborazione con Afol, Istituto Comprensivo Marconi, Consiglio di Istituto e con il supporto del Comune di Concorezzo. L’iniziativa rientra nel percorso educativo avviato con i Patti Digitali. L’obiettivo è quello di accompagnare le famiglie nella gestione consapevole e responsabile della tecnologia nella vita quotidiana.

Il tutor accanto ai genitori nell’installazione dei parental control

Durante l’incontro, i genitori potranno confrontarsi con un tutor digitale formato da Afol, che li guiderà nell’installazione e configurazione dei software di parental control. Sarà necessario portare con sé il dispositivo su cui si intende attivare il sistema di controllo: cellulare, tablet o altro e avere accesso o allo spid o alla firma digitale con CIE.

Il tutor potrà così impostare filtri sui contenuti, limiti di tempo e altre funzioni utili alla sicurezza online dei più piccoli. Gli incontri sono su prenotazione.

L’iniziativa, “Parental control, sicuri insieme”, si inserisce nel solco della riflessione avviata a Concorezzo in primavera durante la presentazione ufficiale dei Patti Digitali, che ha visto la partecipazione di realtà di primo piano come AGCOM, TikTok e Google.

Il sindaco Capitanio: l’importanza dei patti digitali per la gestione consapevole della vita digitale dei figli

“Abbiamo voluto organizzare questo momento di incontro e supporto con i genitori, per agevolarli nella gestione consapevole della vita digitale dei propri figli- ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio-. Si tratta di un aiuto per concretizzare le indicazioni dei Patti Digitali presentati ufficialmente la scorsa primavera. L’iniziativa vuole essere anche un invito a rendere i patti digitali uno strumento concreto, da usare quotidianamente a casa e a scuola. Un grazie ad Afol per la collaborazione e al Consiglio di Istituto che, insieme alla scuola, tiene vivo l’interesse su un tema così importante per i ragazzi e i bambini”.

Per prenotare il proprio appuntamento con il tutor digitale o ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: digitale.concorezzo@afolmb.it – 039.8684086. Seguirà conferma via mail da parte del tutor. L’iniziativa è aperta a tutti non solo ai residenti.

La consulenza del tutor proseguirà anche nelle settimane successive nell’ambito del punto di Facilitazione digitale presente in Comune e al Centro pensionati.

Cosa sono i Patti digitali

I Patti digitali sono regole comunitarie che coinvolgono famiglie, educatori e ragazzi per promuovere un utilizzo consapevole di social e dispositivi. A Concorezzo, grazie all’IC Marconi, è possibile già da inizio 2025, sottoscrivere questi Patti, mirati a ridurre la pressione sull’uso precoce dello smartphone e a creare uno spazio di dialogo tra tutte le figure educative. Diffusi in 14 regioni, i Patti digitali rappresentano uno strumento innovativo di collaborazione educativa.

Un patto risponde a quattro questioni sulle quali il gruppo di adesione sceglie insieme:

DECIDERE INSIEME IL MOMENTO in cui i bambini fanno esperienza di specifiche pratiche digitali, quali contenuti sono adatti per la loro età e quali strumenti consegnare (ad es. l’età di arrivo dello smartphone personale connesso in rete, preferibilmente non prima della seconda media); PARTECIPARE CON I FIGLI A MOMENTI DI EDUCAZIONE DIGITALE proporre ed organizzare incontri di approfondimento e di scambio di esperienze, anche coinvolgendo esperti con competenze diverse ovviamente partendo dalle proposte e dai bisogni che esprime ciascuno dei gruppi promotori, a livello locale. REGOLARE l’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI sottoscrivendo accordi con i nostri figli che – insieme a loro – ci impegneremo a rispettare e verificare periodicamente. In particolare: decidere i luoghi (niente schermi a tavola, in camera da letto, nelle uscite con la famiglia) decidere i tempi (momenti della giornata in cui si usano gli schermi e un tempo massimo dopo il quale si spegne); decidere i contenuti (rispettare lo standard PEGI e le indicazioni di età sia dei programmi sia dei social media); PROMUOVERE UN UTILIZZO CREATIVO E CONDIVISO utilizzando le potenzialità degli strumenti digitali non solo per fruire passivamente dei contenuti, ma per crearli insieme ai nostri figli, imparando insieme e anche divertendosi.

Link:

Patti digitali – Concorezzo: https://pattidigitali.it/concorezzo/