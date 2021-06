Paura alla Ghiringhella, grave bimbo di 8 anni

Concorezzo. Polizia locale, ambulanza e automedica. Mobilitazione intorno alle 15 alla Ghiringhella, in piazza Falcone e Borsellino, per un bambino di 8 anni caduto dalla bici. Al momento non sono disponibili dettagli sulla dinamica, ma la centrale operativa di Areu, l'Agenzia di emergenza urgenza di Regione Lombardia, ha utilizzato il codice di massima gravità, quello rosso, per mandare sul posto i volontari di Cornate e l'auto con medico rianimatore dell'ospedale di Vimercate. Il bambino è stato trasportato a sirene spiegate in ospedale. Seguono aggiornamenti.