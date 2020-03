Paura in Grignetta, concorezzese miracolato

Concorezzo. Soccorsi al lavoro in Grignetta a causa di un incidente in montagna. L’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 12 di domenica, come riferisce l'Areu lombarda, l'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Stando alle primissime informazioni a disposizione pare che un escursionista, un noto imprenditore concorezzese di 50 anni, sia precipitato sulla Cresta Cermenati che dai Resinelli porta in vetta alla Grigna Meridionale. Sul posto l’elisoccorso di Como (foto di repertorio) e anche i tecnici del Soccorso Alpino Stazione di Lecco. L'uomo ha riportato profonde ferite alla testa e all'arcata sopraccigliare destra che hanno richiesto diversi punti di sutura. Profonde ferite anche alle mani. La caduta sarebbe potuta essere fatale. Il concorezzese avrebbe già fatto ritorno a casa. Per lui almeno un mese di prognosi.

Altri due interventi in montagna si sono resi necessari ai Piani di Bobbio, dove un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in codice verde, e uno in Resegone in Pian Serada. Sul posto l’elisoccorso di Brescia.