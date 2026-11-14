Pazzesco in centro: in divieto sulla pedonale per ricaricare l’auto

Concorezzo. In divieto di sosta, sulla pista pedonale, fermo per diverse ore per ricaricare l’auto elettrica (o ibrida). Ma non prenderà alcuna multa. L’irriverente Cruciani nell’eretica e spesso eccessiva trasmissione radiofonica La Zanzara si sarebbe chiesto “in quale città?”. E avrebbe sbagliato risposta perché la foto che pubblichiamo (alcune simili sarebbero anche in mano alla Polizia locale) si riferisce a quanto accaduto ieri pomeriggio, venerdì, intorno alle 16, nella centralissima via Libertà. Il proprietario di un suv DR ha pensato bene di fregarsene del divieto di sosta 0-24 e persino della pista pedonale e lasciare la sua vettura per improvvisare un rudimentale e pericoloso metodo di ricarica fai da te.

L’articolo 158 comma 1 lettera g del Codice della strada vieta espressamente fermata e sosta sulle piste ciclabili con sanzioni che possono arrivare a 344 euro. L’articolo 201 dello stesso Codice, però, non autorizza la Polizia locale a usare le foto dei privati come dispositivo di rilevamento dell’infrazione. Questo per l’incertezza su data e ora dell’effrazione, sulla attendibilità della foto, sulla non omologazione dello strumento utilizzato e non da ultimo sulle sentenze della Cassazione.

Quindi chi avesse scattato le foto dovrebbe trasmetterle (avrebbe, in verità, dovuto chiamare immediatamente le Forze dell’ordine) al Comando di Polizia locale via mail o preferibilmente via Pec in modo formale chiedendo di verificare l’accertamento della violazione dell’articolo 158 del Codice della strada.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi e pubblichiamo qui di seguito un fac-simile di segnalazione che si potrebbe inviare alla Polizia locale per segnalare l’increscioso e davvero incredibile episodio

FAC SIMILE SEGNALAZIONE

(poliziamunicipale@comune.concorezzo.mb.it oppure protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it)

Spett.le Comando di Polizia Locale,

con la presente desidero segnalare un’autovettura SUV di colore rosso, marca DR, lasciata in sosta sulla pista ciclabile, delimitata e identificabile dalla segnaletica orizzontale presente sulla carreggiata.

Il veicolo risulta inoltre parcheggiato in un tratto stradale interessato da segnaletica verticale di divieto di sosta con validità 0-24.

Si segnala altresì la presenza di un cavo elettrico di ricarica che, dalla vettura, attraversa la sede stradale, creando una potenziale situazione di pericolo per ciclisti e altri utenti della strada.

Allego documentazione fotografica che mostra chiaramente la posizione del veicolo e la segnaletica presente.

Chiedo cortesemente di voler verificare quanto segnalato e valutare l’accertamento delle eventuali violazioni del Codice della Strada, in particolare dell’art. 158, nonché gli eventuali provvedimenti sanzionatori previsti.

Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

[Nome e cognome]

[Luogo e data]

[Indirizzo o posizione esatta dell’infrazione]

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