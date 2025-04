Pedemontana, passerà da Concorezzo?

Concorezzo. Le attese modifiche all’ultima tratta della Pedemontana aprono nuovi scenari? Secondo il messaggio rimbalzato in molte chat degli ambientalisti contrari alla infrastruttura, l’ultimo tratto che collega la Tangenziale Est all’autostrada A4 Milano-Venezia all’altezza di Agrate potrebbe subire una deviazione verso Concorezzo. Come si legge nelle presunte chat, l’estremo tentativo sarebbe mirato a una mitigazione del tracciato a seguito di alcune recenti e forse molto tardive proteste.

Ma c’è anche chi parla di pesce d’Aprile.

LA TRATTA D ATTUALE E DEFINITIVA

Il progetto definitivo della variante della tratta D ha una lunghezza di circa 13,4 km. Inizia in corrispondenza dello svincolo di interconnessione con la tangenziale Est di Milano, a Nord di Vimercate, per proseguire verso Est. Dopo l’attraversamento del fiume Molgora, il tracciato piega in direzione Sud tra Omate e Cavenago verso l’interconnessione tra l’autostrada A4 e la tangenziale Est esterna tra Agrate e Caponago. Nella tratta D variante è previsto un solo svincolo tra Bellusco e Vimercate.

I comuni attraversati dal tracciato principale sono: Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate e la Città Metropolitana di Milano nel territorio del comune di Cambiago.