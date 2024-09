Pestaggio in centro, caccia ai responsabili

Concorezzo. E’ caccia ai responsabili della brutale aggressione di Ferragosto. Le Forze dell’ordine stanno vagliando i filmati di diversi circuiti di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto tra via Repubblica e via Libertà.

Secondo la denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima, Y.D., trentenne di origine camerunense, il giovane si trovava su una panchina lungo il perimetro del Municipio quando sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi tra i venti e i trent’anni.

La vittima ha raccontato di essere stato colpito prima con un bastone e poi accecato con dello spray al peperoncino, senza nessun apparente motivo. Quando Y.D. ha cercato aiuto correndo verso via Libertà, gli aggressori hanno fatto perdere le tracce.

In suo aiuto, oltre ad alcuni passanti, una volante dei carabinieri e un’ambulanza del 118.

Al vaglio dell’Arma anche alcune foto che il giovane camerunense sarebbe riuscito a scattare.

Gli aggressori dovranno rispondere di lesioni aggravate: il referto del Pronto soccorso parla di frattura scomposta del setto nasale.