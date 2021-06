Plastic free, raccolti 440 kg di rifiuti abbandonati

Concorezzo. Un esercito di volontari ha regalato la propria domenica mattina alla comunità di Concorezzo. Ieri, infatti, si è svolta la prima iniziativa cittadina di "Plastic Free", promossa dalla delegazione brianzola dell'associazione in collaborazione con Comune, Protezione civile, Alpini.

Hanno aderito circa 60 concorezzesi, tra cui il sindaco Mauro Capitanio e l'assessore all'Urbanistica, Silvia Pilati, distribuiti in 6 aree, con 11 punti di raccolta rifiuti.

"Lo facciamo non per pulire al posto degli incivili ma per insegnare con l'esempio il valore del senso civico e del rispetto dell'ambiente - ha detto il primo cittadino - Un ruolo fondamentale lo avranno sempre la famiglia, la scuola e le frequentazioni".

Tra i tanti rifiuti raccolti per strada bottigliette di plastica, mascherine, lattine, cartoni della pizza e involucri del fast food.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.