Pompieri e ambulanza alla rotonda Lidl
Concorezzo. Incidente questa mattina, sabato, intorno alle 8, lungo la Provinciale Sp3, all’altezza della rotonda della Lidl. Per cause ancora da chiarire, alcune vetture si sono scontrate, riportando danni apparentemente non ingenti.
Ad attirare l’attenzione dei passanti è stata la presenza di un’ambulanza dell’Avps di Vimercate, ma soprattutto di due mezzi dei Vigili del fuoco. I pompieri potrebbero essere intervenuti per sbloccare la portiera di una delle vetture coinvolte e consentire le operazioni di soccorso.
La circolazione stradale sul trafficato asse viario ha subito rallentamenti ma non deviazioni.
Seguono aggiornamenti.
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