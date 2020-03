Prende casa a Concorezzo e va a fare una rapina

Concorezzo. E' davvero singolare la storia di un 25enne italiano, residente nella Provincia di Milano, che da solo una settimana aveva preso in affitto un appartamento in paese per motivi di lavoro. Domenica mattina, intorno alle 8,30, il giovane si è recato presso ristorante "McDonald's" in via Monza 14 mascherato con un passamontagna e armato di coltello. Pronunciando poche parole, ha costretto la cassiera a consegnargli l’incasso, alcune centinaia di euro. Datosi precipitosamente alla fuga a piedi è stato fermato poco dopo dai militari del Radiomobiole della Compagnia Carabinieri di Vimercate, coordinata dalla centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Monza. Il malvivente è stato fermato pochi minuti dopo in via Manzoni. Ora è in carcere in attesa di direttissima.