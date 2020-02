Quarantenne sventa in extremis frode da 600 euro

Concorezzo. Avrebbe dovuto incassare 600 euro per la vendita on-line di un vecchio orologio a pendolo. Ha rischiato di perderne esattamente 600 a causa di una truffa ben architettata da un esperto malvivente. L'altro giorno un 45enne concorezzese ha deciso di servirsi di una nota piattaforma internet per la compravendita di oggetti usati. Una volta pubblicato l'annuncio sono passate poche ore e subito è arrivato il primo contatto telefonico. Il concorezzese ha ricevuto la chiamata di un sedicente padovano interessato all'acquisto. "Mi sono insospettito perché ha telefonato quasi subito e soprattutto non ha voluto trattare sul prezzo. Per il pagamento mi ha proposto di utilizzare un servizio di money transfer e anche in questo caso c'era qualcosa che non mi tornava nelle modalità di operazione. In sostanza l'uomo anziché accreditarmi la somma pattuita voleva raggirarmi in modo tale che fossi io a versare sulla sua carta di credito la medesima somma. Quando gli ho fatto notare il mio sospetto non solo ha perso improvvisamente l'accento veneto, ma ha immediatamente riattaccato".

Sull'episodio è stata sporta denuncia e i carabinieri risaliranno ora all'intestatario del numero di cellulare da cui è partita la truffa. La sim potrebbe però essere rubata o intestata a qualche ignaro prestanome. Le modalità di azione fanno infatti pensare a un esperto truffatore.