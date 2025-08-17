Quella volta di Pippo a Concorezzo

Concorezzo. Concorezzo, non l’ha inventata lui. Ma, comunque, ci è passato e ha lasciato il segno.

A ricordarlo sono i responsabili del Cineteatro San Luigi che hanno pubblicato sui social una foto d’epoca che immortala un passaggio in città di Pippo Baudo.

“Il cineteatro San Luigi partecipa al lutto della scomparsa di Pippo Baudo, artista che ha fatto parte della storia italiana della musica e dello spettacolo. Lo ricordiamo con questa foto del 1968, che proprio dal nostro palco ha incontrato il nostro pubblico più giovane”.

Baudo, che tra l’altro condusse 13 edizioni di Sanremo, è mancato ieri sera all’età di 89 anni.

