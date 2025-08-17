In evidenza

Rumeno fermato a Concorezzo con una pistola rubata

Coppa Italia, il Monza eliminato dal Frosinone

Quella volta di Pippo a Concorezzo

Urbanistica Milano, revocati gli arresti domiciliari a Pella

Il Monza pareggia con l'Inter (che però vince ai rigori)

Concorezzo > Cronaca > Quella volta di Pippo a Concorezzo
#Cronaca

Quella volta di Pippo a Concorezzo

  • Redazione / 17 Agosto 2025

Concorezzo. Concorezzo, non l’ha inventata lui. Ma, comunque, ci è passato e ha lasciato il segno.

A ricordarlo sono i responsabili del Cineteatro San Luigi che hanno pubblicato sui social una foto d’epoca che immortala un passaggio in città di Pippo Baudo.

“Il cineteatro San Luigi partecipa al lutto della scomparsa di Pippo Baudo, artista che ha fatto parte della storia italiana della musica e dello spettacolo. Lo ricordiamo con questa foto del 1968, che proprio dal nostro palco ha incontrato il nostro pubblico più giovane”.

Baudo, che tra l’altro condusse 13 edizioni di Sanremo, è mancato ieri sera all’età di 89 anni.

