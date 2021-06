Quindicenne trovato morto, autopsia a Vimercate

Concorezzo. Il corpo del ragazzo di 15 anni, trovato morto ieri, nella propria camera da letto in via Garibaldi, è stato trasferito all'ospedale di Vimercate per l'esame autoptico. La decisione è stata presa dal magistrato per stabilire con certezza quali siano state le cause del decesso del giovane, classe 2005, nato e cresciuto a Concorezzo, studente del Mapelli di Monza. Alla presenza del medico legale e del medico di base è stata subito accertata l'assenza di segni di violenza. A trovare il corpo ormai senza vita del giovane sono stati i genitori preoccupati dopo ripetute telefonate. I famigliari sono corsi a casa intorno all'ora di pranzo e hanno trovato il ragazzo senza sensi ancora a letto, dove con tutta probabilità è stato colto da malore durante la notte. Inutile l'intervento dei soccorritori e dei rianimatori dell'Avps di Vimercate.

Questa mattina la comunità di Concorezzo si è svegliata sotto shock. Lacrime sul volto dei coetanei presenti in piazza per l'inizio delle vacanze scolastiche.

Ieri in tarda serata il messaggio di cordoglio del sindaco, Mauro Capitanio. "Oggi è un giorno triste per Concorezzo. Una giovane stella è volata in cielo. La nostra comunità si stringe in preghiera attorno alla famiglia" ha scritto il primo cittadino.

Nei prossimi giorni verrà stabilita la data dei funerali.