Rapina rider, denunciato giovane di Concorezzo

Concorezzo. In Tribunale avrà modo di dare la sua versione dei fatti. Ma, al momento, è grave l’accusa che pende su un giovane incensurato di Concorezzo. L’altra sera a Monza, in compagnia di altri complici, avrebbe accerchiato, picchiato e rapinato un rider di Deliveroo.

Secondo quanto riportato in una nota della Questura di Monza, sabato 15 febbraio, intorno alle 19,30, la Polizia di Stato è intervenuta in piazza Trento e Trieste, nel cuore del capoluogo della Brianza, in quanto era stato segnalato alla centrale operativa che un gruppo di giovani aveva aggredito una persona.

I poliziotti giunti nella piazza hanno trovato un raider Deliveroo, cittadino pakistano, che ha raccontato che poco prima era stato accerchiato da un gruppo di giovani che gli avevano chiesto una sigaretta e, al suo rifiuto, tre ragazzi lo avevano spinto e colpito con un pugno sul naso, sottraendogli il cellulare e le sigarette.

I poliziotti hanno quindi controllato i ragazzi presenti e tra di essi, sono stati individuati due dei ragazzi descritti dalla vittima come responsabili.

Entrambi 19enni, si tratta di un cittadino egiziano, residente a Vimercate, regolare sul territorio, con numerosi precedenti di polizia per rapina, anche a bordo treno e con l’uso di coltelli, furti aggravati e minaccia, e l’altro un cittadino italiano, residente a Concorezzo, privo di precedenti; il terzo ragazzo invece si era già allontanato ma sarà quasi sicuramente identificato grazie ai racconti dei presenti e alle telecamere di videosorveglianza.

Mentre il cittadino pakistano è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo, riportando sei giorni di prognosi, i ragazzi individuati come aggressori sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per rapina.

