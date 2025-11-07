Rapinano il padre, investono la figlia
Concorezzo. Paurosa disavventura pochi giorni fa a Cernusco sul Naviglio per due cittadini di Concorezzo, padre e figlia.
I due, 52 anni lui, 17 lei, sono stati vittime di una violenta rapina mentre percorrevano il sentiero sterrato che dalla fermata del treno conduce all’alzaia lungo il Naviglio, dalla parte opposta del Parco dei Germani.
Immagine creata con intelligenza artificiale
Due malviventi, in sella a una bici elettrica, hanno aggredito alle spalle l’uomo per strappargli dal collo una collanina. Poi, per fuggire, hanno investito la ragazza, buttandola a terra.
La zona è solitamente molto frequentata da chi passeggia, corre o va in bicicletta lungo il Naviglio, ma in quel momento non c’erano altri testimoni.
Secondo i dati forniti ai carabinieri, i criminali sarebbero due nordafricani.
La ragazza si è fatta medicare in ospedale per alcune escoriazioni.
Gli inquirenti stanno affidando le ricerche alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.
