Concorezzo partecipa a uno studio sulla realtà virtuale: dipendenti comunali, giunta e consiglieri coinvolti nella ricerca

Il Comune di Concorezzo parte attiva di un progetto di ricerca dedicato allo studio degli effetti della realtà virtuale sulla comunicazione, sulla memoria e sulle risposte emotive. Nel corso del mese di dicembre, infatti, i dipendenti comunali, giunta e consiglieri saranno coinvolti in un percorso sperimentale promosso da Giulia Magni, psicologa concorezzese e dottoranda dell’Università Cattolica di Milano e dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano.

L’iniziativa mira a comprendere come le esperienze immersive possano contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti comunicativi, con possibili applicazioni in ambito sanitario.

Lo studio prevede la partecipazione, su base volontaria, a una breve attività della durata di circa venti minuti. Ogni partecipante sarà assegnato in modo casuale a una delle due modalità previste: un’esperienza immersiva tramite visore di realtà virtuale oppure un contenuto in formato audio.

La sperimentazione della realtà virtuale tra dipendenti comunali e i consiglieri

Il percorso comprende la compilazione di questionari, la fruizione dell’esperienza e la rilevazione non invasiva dell’attività cardiaca attraverso un piccolo sensore posizionato sul dito. Tutti i dati raccolti saranno completamente anonimi: a ogni partecipante verrà attribuito un codice personale che non consentirà in alcun modo di risalire alla sua identità.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di partecipare a questa ricerca sulla realtà virtuale – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio–. Sostenere la ricerca significa contribuire alla crescita culturale e sociale della nostra comunità. Abbiamo scelto di aderire a questo studio perché crediamo nell’importanza dell’innovazione e nel valore delle collaborazioni con le università. Partecipare permette non solo di supportare una giovane ricercatrice del nostro territorio, ma anche di contribuire a un progetto che potrà avere ricadute positive nel settore della salute e del benessere delle persone. Il Comune di Concorezzo è da sempre attento ai nuovi stimoli e alle proposte in ambito innovativo: la partecipazione a questo studio si inserisce in un percorso più ampio che stiamo sviluppando, anche sul fronte dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’educazione all’uso consapevole del digitale”.