Rifiuti per strada: concorezzese multato con 1500 euro

Concorezzo. Da Concorezzo a Caponago… per abbandonare cinque sacchetti della spazzatura per strada. E per fare più in fretta ha pensato bene di fermare temporaneamente l’auto in divieto di sosta e contromano. E nonostante l’uomo, un cittadino di nazionalità straniera residente a Concorezzo, si fosse “premurato” di lasciare la spazzatura accanto a un cestino pubblico per la raccolta rifiuti, il gesto non gli è bastato ad evitare una multa salatissima.

Le telecamere del Comune lo hanno infatti immortalato con minuzia e, grazie alla targa, sono risaliti all’identità del trentenne concorezzese di origini nordafricane.

Il costo del gesto è salatissimo: 300 euro per ogni sacchetto, per un totale di 1500 euro.

Se la multa può sembrare esorbitante, dall’altra parte molti cittadini non conoscono il costo che ricade sulla collettività per smaltire rifiuti abbandonati o non regolarmente differenziati.