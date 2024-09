Rissa all’alba al Milanino, due accoltellati

Concorezzo. E’ di due ventenni accoltellati il bilancio della rissa avvenuta questa mattina all’alba, intorno alle 5, in zona Milanino.

Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina, in via Guido Rossa, all’esterno del Monkey (il nuovo locale concorezzese che, va detto, era già chiuso), due gruppi di giovani sudamericani, da una parte un gruppetto di peruviani e dall’altra uno di equadoregni, si sarebbero affrontati per futili motivi, forse per il presunto furto di una borsetta. Dopo urla e insulti, uno dei presenti ha estratto un coltello e ferito due persone. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate due ambulanze e diversi mezzi dei carabinieri.

I due feriti, gravi ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza a sirene spiegate al san Gerardo di Monza.

I carabinieri, coordinati dal comandante Fulvio Carotenuto, dovranno procedere all’analisi dei filmati delle moltissime telecamere presenti in zona.

L’ipotesi di reato è rissa aggravata per una decina di persone, nessuna di queste residente a Concorezzo. L’autore sarà denunciato per lesioni.