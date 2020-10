Rissa in cantiere, due muratori in ospedale

Concorezzo. Il cantiere trasformato in un ring. Ieri, mercoledì, intorno alle 11.30 è successo di tutto in via Monte Rosa, nel quartiere Milanino, nell'area interessata dalla edificazione di una nuova palazzina residenziale. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è improvvisamente scoppiata una rissa tra alcuni operai e artigiani di origine egiziana e albanese. Lo scontro è stato piuttosto violento, a tal punto che sono dovute intervenire due ambulanze della Croce Rossa di Monza e della Croce Bianca di Brugherio. Bilancio dello scontro: due feriti di 48 e 54 anni trasportati in ambulanza, in codice verde, agli ospedali di Monza e Vimercate.

Foto di archivio