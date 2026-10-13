Ritrovata Rachele, tutta la città si era mobilitata per lei

Concorezzo. La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata. Dopo quasi 24 ore di angoscia è stata ritrovata Rachele (per garantire il giusto ritorno alla normalità non pubblicheremo foto o altri dettagli), la ragazzina scomaparsa ieri sera da Concorezzo. Già ieri e questa mattina era scattata una mobilitazione generale con tanto di intervento dei carabinieri, coordinati dal comandante Fulvio Carotenuto (nella foto) e della Polizia locale, dei Vigili del fuoco, delle Unità cinofile e con il supporto di mezzi aerei e droni.

Familiari, amici e cittadini si sono dati da fare per cercarla ovunque anche con il supporto di compagni di scuola ed ex insegnanti. Potente anche la mobilitazione sui social.

Pochi secondi fa la notizia tanto attesa: la ragazzina è stata ritrovata è sta bene.

Un abbraccio a lei e alla famiglia anche dalla nostra redazione.