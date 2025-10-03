Il Comune di Concorezzo ha aperto un nuovo bando per l’allestimento e la gestione del verde delle rotonde cittadine a cura di sponsor. Si tratta di un’iniziativa che mira ad abbellire con fiori e piante le strade comunali. Gli sponsor potranno adottare sia le rotonde sulle strade comunali sia quelle sulle strade provinciali che insistono sul territorio concorezzese. Il bando prevede anche la possibilità di sponsorizzare la gestione del verde di altre aree comunali come i giardini della biblioteca “Elio Vittorini e Ginetta Varisco”.

Gli sponsor potranno occuparsi direttamente della manutenzione del verde delle rotonde o affidarla a un’azienda specializzata.

Il bando per la gestione del verde delle rotonde parte di sponsor, scadrà il 31 ottobre 2025. E’ rivolto sia alle aziende sia alle persone fisiche che possono adottare e occuparsi della progettazione e allestimento degli spazi in concessione. A discrezione dello sponsor, sulle rotatorie comunali sarà possibile prevedere nel progetto la posa di piccoli oggetti e manufatti che possiedono un valore artistico, estetico, culturale o storico.

“La nostra città, per la sua conformazione e ubicazione come snodo viabilistico e per la grande vita dell’area industriale, ha già avuto in questi anni esempi molto ben riusciti di adozione di rotonde e verde pubblico- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si è trattato di sponsorizzazioni che hanno avuto un riscontro importante, in termini di immagine, da parte degli sponsor. L’obiettivo del bando è proseguire in questo percorso di valorizzazione del bene pubblico grazie anche al supporto dei privati. Un lavoro di squadra positivo e virtuoso che fa bene alla città e alle aziende che vedono il proprio nome abbinato a una rotonda o a uno spazio verde bello e curato. Le rotonde ancora disponibili sono ubicate su strade molto frequentate e quindi la sponsorizzazione avrebbe un alto tasso di visibilità da parte degli automobilisti”.

Le rotonde ancora disponibili: via Dante – via Monza, via Monza – via Vittorio Veneto, via Monza – via Brodolini, via Monza – Primo Maggio, S.P.3 – via delle Arti – via La Pira, via La Pira – Ozanam – Aldo Moro, via San Rainaldo – Piave – Monte Rosa, Via Dante – via Volta e via Dante – via don Minzoni. Inoltre è possibile sponsorizzare la gestione dei giardini della Biblioteca.

Tutte le informazioni sul sito del comune di Concorezzo