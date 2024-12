Sangue e sprangate, paura a Concorezzo

Concorezzo. Notte di (non) ordinaria follia venerdì sera in centro a Concorezzo. Un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da una sprangata, inflitta da un venticinquenne magrebino.

L’episodio ha avuto come teatro via Libertà, via Repubblica e piazza della Pace. Decine i testimoni. Sul posto sono dovuti intervenire una gazzella dei carabinieri e un’ambulanza del 118.

L’episodio scatenante sarebbe stato l’atteggiamento del giovane straniero nei confronti di una ragazza. “L’ha sbattuta contro un muro e a quel punto sono intervenuti altri giovani per fermarlo”, racconta un testimone. Ogni dettaglio dovrà essere confermato dagli inquirenti.

Una volta bloccato, e forse malmenato, il venticinquenne straniero si è allontanato per poi tornare in centro armato di un bastone o di una spranga. Prima ha cercato di vendicarsi dei giovani che lo avevano bloccato, poi ha colpito col bastone alla testa un giovane totalmente estraneo ai fatti e che si trovava seduto in piazza della Pace a uno dei tavolini del Work. Una botta talmente forte da lacerare il cuoio capelluto facendo sanguinare la testa della vittima.

Un gesto che ha ulteriormente alzato la tensione in piazza. Urla, insulti, giovani che scappavano.

L’arrivo delle Forze dell’ordine ha ristabilito la calma. Ora ci daranno da accertare fatti e responsabilità.

Altri analoghi episodi si sono verificati in centro.

