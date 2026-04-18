Schianto in moto a Concorezzo, gravi ragazzo e ragazza

Concorezzo. Grave incidente questa notte, venerdì, poco prima della mezzanotte al confine con Vimercate.

Molto preoccupanti le condizioni di un ragazzo di 18 anni di Villasanta e di una minorenne di 17 anni di Agrate, trasportati a sirene spiegate negli ospedali San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano.

Dalle prime ricostruzioni sembra che i giovani viaggiassero in sella ad un Aprilia quando, per cause da accertare, si sino schiantati contro la rotatoria all’incrocio con via don Minzoni.

La moto si è trasformata in un ammasso di plastica e lamiere. Per soccorrere i due giovani è stato necessario l’intervento di due automediche e tre ambulanze.

All’arrivo del 118 la moto era a circa 15 metri dai corpi.

I due giovani non sarebbero in pericolo di vita.

Seguono aggiornamenti.

Leggi anche

Il Monza travolge la Sampdoria a Genova