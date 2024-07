Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Concorezzo. Venerdì 19 luglio, è stata firmata dal sindaco Mauro Capitanio l’ordinanza sindacale che approva le ultime modifiche al progetto definitivo della nuova scuola media di via Ozanam, modifiche resesi necessarie per alcuni interventi sull’area di cantiere e di volanizzazzione.

I lavori partiranno ufficialmente nella settimana del 29 luglio. Quello di via Ozanam, un progetto da circa 20 milioni di euro, rappresenta, insieme alla realizzazione della futura Rsa in via Kennedy, uno degli obiettivi principali della nuova Amministrazione. Un progetto che guarda al futuro ma che, soprattutto, consentirà di chiudere il conto con alcuni residui di amianto (isolati e resi inerti) ancora presenti nella attuale struttura.

L’assessore all’Istruzione Angela Cantù ha già informato la Dirigente Scolastica e sta tenendo i contatti con il mondo della scuola.

