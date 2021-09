Semaforo Kennedy, altro crash: pericolo o distrazione?

Concorezzo. Ancora un incidente all'incrocio semaforico di via 4 Novembre-Kennedy. Venerdì mattina, intorno alle 8.30, due utilitarie si sono scontrate. Stando ai primi rilievi della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie, si sarebbe trattato di una mancata precedenza. Sul posto è stata fatta intervenire anche una ambulanza del 118 dell'Avps di Vimercate che ha trasportato uno dei conducenti. Si tratterebbe di semplici accertamenti.

L'incidente ha riportato i riflettori sull'incrocio a pochi giorni di distanza da un altro molto più devastante sinistro (Terribile schianto in via 4 Novembre)

Nei giorni scorsi il Comune avrebbe inviato una lettera per chiedere alla Provincia l'installazione di sistemi di sicurezza per segnalare la velocità di percorrenza e la presenza dell'incrocio. I residenti spingono in questa direzione sottolineando la pericolosità del crocevia. In questo caso, però, come pure nel precedente incidente, la colpa non sarebbe dovuta alla scarsa visibilità, quanto piuttosto alla distrazione dei conducenti.

