Senza patente e veicolo irregolare: fermato 18enne di Concorezzo

Concorezzo. È incredibile quanto avvenuto ieri a Brugherio e che ha visto protagonista un 18enne concorezzese.

Il giovane è stato fermato dalla Polizia locale della città protetta da San Bartolomeo alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo, quindi che non doveva assolutamente circolare. Ma c’è di peggio: il diciottenne concorezzese, che aveva accanto a sé un parente, non aveva ancora conseguito la patente. Risultato: mezzo sequestrato e denunce in corso.

I fatti

Lunedì 15 giugno, intorno alle ore 16, una pattuglia della Polizia Locale di Brugherio, ha effettuato il controllo di un autocarro che risultava in circolazione sebbene sottoposto a fermo amministrativo fiscale.

Durante gli accertamenti è emerso che il conducente, un ragazzo di anni 18 residente a Concorezzo, era alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

Di conseguenza è stato sanzionato ai sensi degli artt. 214 e 116 del Codice della strada.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.

È stato anche contestato l’incauto affidamento al proprietario del veicolo che è risultato essere il passeggero.

Complessivamente sono state emesse sanzioni per circa € 7.500

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