Sorprende i ladri in casa, preso a sprangate

Concorezzo. Oltre 15 punti di sutura in testa e un grandissimo spavento. E’ stata una sera da incubo quella passata domenica da un imprenditore concorezzese 65enne. L’uomo, concorezzese doc e molto conosciuto in città, è stato aggredito da una banda di ladri che si era intrufolata in casa sua, in via Agrate. Tra l’altro sembra fosse il secondo tentativo in poche settimane. Quando il sessantenne ha sentito provenire dei rumori dal piano terra della propria abitazione, senza pensarci due volte si è precipitato a controllare cosa stesse accadendo. Lì sì è trovato a tu per tu con una banda di ladri, pari di origine slave, e ne è nata una colluttazione. I criminali, prima di fuggire, hanno colpito violentemente alla testa l’imprenditore con una spranga, lasciandolo in una pozza di sangue (immagine di repertorio). In pochi minuti sono arrivati in via Agrate i soccorritori del 118 e i carabinieri di via Ozanam. Il concorezzese, sotto shock ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Vimercate dove è stato sottoposto ad una tac e suturato in testa con oltre 15 punti. I militari si sono messi subito alla ricerca dei ladri e starebbero acquisendo i filmati di alcune telecamere di sorveglianza.

