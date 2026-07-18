Spaccio a Concorezzo, presi tre giovani

Concorezzo. Venivano in città appositamente per servire i “clienti”. Direttamente in casa, oppure nei parchi pubblici del paese. Ora la mini banda di tre spacciatori, un marocchino e due italiani, è stata sgominata.

Nella mattinata del 16 luglio la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha, infatti, eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica di Monza.

L’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, è stata avviata alla fine del 2024 a seguito delle dichiarazioni rese da un cittadino italiano, gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, il quale aveva riferito di essere stato minacciato e percosso per un debito di droga da un gruppo di cittadini nordafricani, per conto dei quali aveva i passato svolto attività di spaccio.

Le informazioni fornite sono apparse fin da subito caratterizzate da numerose incongruenze, confermate dagli accertamenti investigativi successivamente svolti, che hanno consentito di accertare come l’uomo, assuntore di cocaina, fosse egli stesso stabilmente inserito nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dalla cocaina alle droghe sintetiche, unitamente agli altri soggetti

da lui indicati.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire un’attività di spaccio protrattasi per anni, avente ad oggetto cocaina, hashish, marijuana, ketamina e MDMA (ecstasy), riconducibile a cinque soggetti, 4 dei quali italiani tra cui lo stesso denunciante, di età compresa tra i 25 e i 43 anni, tutti gravati da precedenti specifici.

Tra questi, il cittadino marocchino di 37 anni, destinatario della misura degli arresti domiciliari, è risultato essere il principale fornitore delle diverse tipologie di sostanza stupefacente, successivamente cedute al dettaglio tra il 2022 e il 2024 in diversi comuni della Brianza, principalmente Monza (zona Cederna), Agrate Brianza (parco Aldo Moro), Concorezzo e Vimercate, presso le abitazioni o i luoghi di lavoro degli acquirenti.

Tre dei cinque indagati sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare, mentre il cittadino italiano dalle cui dichiarazioni ha preso avvio l’attività investigativa, non sottoposto a misura cautelare, dovrà rispondere di calunnia. Secondo quanto emerso dalle indagini, le sue dichiarazioni accusatorie sarebbero state finalizzate a dissimulare la propria esposizione debitoria, maturata nell’ambito dell’approvvigionamento di sostanze stupefacenti, e l’impossibilità di farvi fronte.

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, il cittadino marocchino, rintracciato in un comune della provincia di Sondrio, ha opposto una violenta resistenza agli operatori della Squadra Mobile, provocando a uno di essi lesioni a una mano. Per tale condotta è stato tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.