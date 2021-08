Terribile schianto in via 4 Novembre

Concorezzo. Un boato ha destato questa mattina i residenti di via 4 novembre all’altezza del semaforo con via Kennedy verso le 11.30.

Due macchine si sono scontrate una proveniente da via Kennedy e una macchina proveniente da via 4 Novembre in direzione Concorezzo.

L’impatto è stato violentissimo e le due macchine sono andate distrutte.

Una ha terminato la sua corsa sul marciapiede dopo diversi giri abbattendo la cinta della villetta e il semaforo stesso.

Detriti ovunque ma miracolosamente i due conducenti, due giovani ragazzi, sono usciti illesi.

La dinamica sembra chiara grazie anche alla presenza di un testimone che era dietro una delle due macchine.

La pericolosità dell’incrocio, seppur controllato dal semaforo, è nota.

Spesso accadono incidenti simili all’incrocio delle due arterie: via 4 novembre è una strada extra urbana mentre via Kennedy/Minzoni sono una via tangenziale al paese.

I residenti chiedono interventi di messa in sicurezza.