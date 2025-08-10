Terrificante schianto a Concorezzo (foto)

Concorezzo. Una scena impressionante, da brividi. Una bici disintegrato, un’auto con la parte anteriore distrutta, un motociclo ridotto a un ammasso di ferraglia. La vita di una persona affidata alla disperata corsa dell’elisoccorso verso l’ospedale.

Sono scene drammatiche quelle vissute oggi a Concorezzo lungo la Sp3 in prossimità della rotonda su cui si affaccia Acquaworld.

Per cause al vaglio delle Forze dell’ordine, intorno alle 18.40, si è verificato la terribile carambola con esiti ancora da definire.

Ad avere la peggio due uomini di 31 e 48 anni in condizioni giudicate purtroppo molto serie. Dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni, sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai Vigili del Fuoco di Monza.

Seguono aggiornamenti