Tiktok sceglie Nisa come ambasciatrice del Made in Italy

Concorezzo. C’era anche Valentina Colnago, in arte Nisa Cake Studio, tra gli ambasciatori del made in Italy scelti da TikTok per presentare il primo studio sull’impatto economico dell’influencer marketing legato alla piattaforma.

Martedì sera a Roma, nella sorprendente cornice della Galleria del Cembalo nel cuore della città eterna, è stato presentato lo studio di PF Global per misurare l’impatto economico della piattaforma. I numeri svelati sono significativi: 2,9 miliardi di valore aggiunto lordo (GVA) per le piccole e medie imprese, 600 milioni di esportazioni veicolate grazie alla visibilità dei video e 31000 posti di lavoro “sostenuti” da TikTok in tutta Italia. Secondo il rapporto, il 75% delle imprese che vendono su TikTok Shop dichiara che la piattaforma ha contribuito al lancio di nuovi prodotti e servizi.

I testimonial

Oltre a rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, la serata è stata l’occasione per far parlare in prima persona i protagonisti del web. Il tiktoker di Olio Gaeta, la creatrice di gioielli in argento Bi Silver, l’hair stylist Look Total Brand e la influencer e pasticciera concorezzese (sui social e a Roma, per praticità, è stato detto e scritto di Monza) Valentina Colnago, in arte Nisa Cake Studio.

Come spiega sul suo sito internet (ma il suo successo è dovuto prevalentemente a TikTok) “Sono originaria di Monza e mi sono trasferita a Benevento nel 2016, dove nel 2022 ho aperto Nisa Cake Studio. La mia passione per l’arte della pasticceria mi accompagna da sempre, e il mio obiettivo è creare torte che siano non solo deliziose da gustare, ma anche splendide da ammirare”.

Durante l’evento di martedì Valentina ha spiegato le origini della propria passione ma anche, durante la pandemia, la sorpresa nella sua capacità di interagire con la community virtuale nonostante una timidezza congenita. Poi la decisione di trasferirsi al Sud, il successo dei suoi video diventati virali, l’incontro con un socio e una passione che è diventata impresa. E oggi le sue dolci opera d’arte hanno varcato anche i confini nazionali. Una bella storia da raccontare.

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