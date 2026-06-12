Tragedia in Maremma, muore concorezzese

Concorezzo. Cristiano Villa, 63 anni, concorezzese molto conosciuto in città, è morto drammaticamente in Maremma, dove da anni coltivava il suo sogno di vivere tra gli ulivi ed estrarre olio.

Proprio nei suoi terreni di Monticello Amiata, nel Grossetano, ieri, 11 giugno, Villa stava lavorando quando si è ribaltato col suo trattore.

Un incidente fatale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, Villa stava effettuando lavori di manutenzione in un appezzamento coltivato a olivi, utilizzando il proprio trattore con il trinciatutto. All’improvviso il mezzo si è ribaltato e Villa è rimasto parzialmente schiacciato. La centrale operativa del 118 ha inviato immediatamente sul posto un’ambulanza della Misericordia, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo agricolo che si trovava ancora ribaltato in mezzo al campo con gli olivi.

Il sogno spezzato

Villa era titolare di uno studio di comunicazione e design e dalla Brianza si era trasferito a Monticello Amiata, in località Le Ripe, dove qualche anno fa aveva acquistato un casolare in pietra da ristrutturare e trasformare in un piccolo angolo di paradiso e relax. La casa, all’inizio quasi diroccata, era stata rimessa a nuovo con un lavoro durato alcuni anni, così raccontano alcuni residenti della zona, e stava per diventare un agriturismo.

La foto riprende l’edizione online de Il Tirreno.