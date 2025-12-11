In evidenza

December 11, 2025
Tragedia sfiorata a Milano

  • Redazione / 11 Dicembre 2025

Milano. Tragedia sfiorata in tarda mattinata in un’autorimessa garage a Milano in via Giacomo Zanella 49. Un anziano di 84 anni di origini italiane, a causa probabilmente di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti ad un’altezza di circa otto metri. I vigili del fuoco di Milano sono giunti immediatamente sul posto per prestare i soccorsi con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco. Dopo aver estratto dall’abitacolo il conducente visibilmente scosso e in stato di shock ( trasportato dal 118 al vicino Policlinico ) hanno messo in sicurezza l’area inibendo il transito in tutto il primo piano dell’autorimessa. Pochi altri centimetri, e la vettura sarebbe potuta precipitare con conseguenze ben più gravi per l’anziano automobilista.